Saipa против АВТОВАЗА: дешевые, но «нафаршированные» иранские авто погубят LADA

Жизнеутверждающая новость, которая, возможно, станет фундаментальной для вновь переформатированного отечественного автомобильного рынка, появилась в информационном пространстве: как портал «АвтоВзгляд» и предполагал, Иран поставит в Россию не только продукцию «цветоводства», но и гражданские легковые авто.
Тема эта обсуждалась и прорабатывалась крайне долго, но в итоге завершилась «хэппи-эндом», что, согласитесь, в последние годы случается нечасто. Итак, иранская Saipa поставит в Россию целую партию новых автомобилей. Ни много ни мало — 45 000 штук. Цифра не кажется впечатляющей на первый взгляд, однако за 2022 год в России было официально продано лишь чуть более 600 000 новых машин, так что заявленные 45 тысяч — это 7,5% (доля рынка, которую бренд Mitsubishi, например, видел лишь в самых сладких снах).
Что привезут? На первых порах это будут Saina и Shahin, а также хетчбэк Quik. «Шахин» построен на платформе Toyota Corolla Е160. Под капотом — полуторалитровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 112 л. с, в пару к которому идет либо 5-ступенчатая 'механика, либо АКП на шесть передач.
Оснащение небогатое, но все самое необходимое в арсенале есть: ABS, ESP, «климат», камера заднего вида, контроль давления в шинах, обогрев зеркал,7-дюймовый экран мультимедийной системы. Хетчбэк Quik — компактный автомобиль, конкурент «Калины», оснащенный 1,5-литровым 87-сильным бензиновым мотором с механической «пятиступкой» или вариатором на выбор. Saina — седан, построенный на базе Quik.
Все три модели своего потребителя на российском рынке найдут, сомнений в этом нет. Остается только один вопрос — цена. В Иране прайсы на «Квик» и соплатформенный «Сайна» начинаются с отметки менее чем в 10 000 американских долларов, а на «Шахин» — от 12 000 USD. Цены в РФ пока неизвестны, однако примерную арифметику подсчитать уже можно.
За 45 000 машин будет заплачено по контракту 450 000 000 USD, то есть в среднем по 10 000 долларов за машину. Даже если итоговая цифра для покупателя будет в полтора раза выше — таможня, логистика, прибыль дилера и прочее — то россияне получат вариант покупки новой машины за миллион рублей. Это будет хит! Обещают, что машины поступят в продажу уже нынешним летом, а в данный момент идет процедура сертификации моделей.