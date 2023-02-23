Saipa против АВТОВАЗА: дешевые, но «нафаршированные» иранские авто погубят LADA

Жизнеутверждающая новость, которая, возможно, станет фундаментальной для вновь переформатированного отечественного автомобильного рынка, появилась в информационном пространстве: как портал «АвтоВзгляд» и предполагал, Иран поставит в Россию не только продукцию «цветоводства», но и гражданские легковые авто.

Тема эта обсуждалась и прорабатывалась крайне долго, но в итоге завершилась «хэппи-эндом», что, согласитесь, в последние годы случается нечасто. Итак, иранская Saipa поставит в Россию целую партию новых автомобилей. Ни много ни мало — 45 000 штук. Цифра не кажется впечатляющей на первый взгляд, однако за 2022 год в России было официально продано лишь чуть более 600 000 новых машин, так что заявленные 45 тысяч — это 7,5% (доля рынка, которую бренд Mitsubishi, например, видел лишь в самых сладких снах).

Что привезут? На первых порах это будут Saina и Shahin, а также хетчбэк Quik. «Шахин» построен на платформе Toyota Corolla Е160. Под капотом — полуторалитровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 112 л. с, в пару к которому идет либо 5-ступенчатая 'механика, либо АКП на шесть передач.