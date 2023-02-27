В Москве и Санкт-Петербурге впервые сократилось количество машин

Согласно учетным данным полиции, автопарк России, несмотря на катастрофическое сжатие рынка новых машин, в 2022 году продемонстрировал небольшой рост. В конце декабря прошлого года на учете в ГИБДД стояло в общей сложности 60,45 млн. легковушек, мотоциклов, грузовиков и автобусов.

Это всего на 312 000 больше, чем в конце 2021-го. Рост составил 0,5%. Заметим, что в предыдущие годы этот показатель обычно находился на уровне 1,5%, периодически подскакивая к 2%. Легковых авто в РФ сейчас около 50,6 млн.: примерно на 300 000 штук больше, чем годом ранее.

Напомним, что в 2022-ом в России было продано лишь 626 300 таких ТС — почти на 60% меньше, чем годом ранее, когда рынок находился на уровне 1 666 780 реализованных новых легковушек. Нехватка более чем 1 млн. автомобилей частично компенсировалась ввозом в нашу страну подержанного автотранспорта. В частности, один лишь импорт японских «праворулек» превысил 213 000 единиц за год.

Что касается региональной статистики, то по данным ГИБДД сильнее всего за 2022 год «усох» автопарк Москвы — на 16 600 штук (до 4,13 млн.). Подмосковье и Санкт-Петербург потеряли примерно поровну — по 11 000 ТС. В Саратовской области за истекший год стало почти на 8000 легковушек меньше. В Краснодарском крае — на 7300, в Псковской области — на 5000. Зато в Приморье, видимо — за счет «правого руля», легковой автопарк вырос на 15 000 единиц. И Калининградская область подросла в этом смысле — на 9000 единиц. Как и Тюменская область, где на учете ГИБДД числится теперь на 5300 личных ТС больше. А в Татарстане прирост этого показателя составил 2000 штук.