Китайцы готовят себе «черный ход» на российский авторынок

Белорусское Минэкономики распространило сообщение о том, что в Пекине подписан меморандум о взаимопонимании между министерством экономики Белоруссии и министерством коммерции Китая. Это означает согласование основных принципов текста межгосударственного соглашения о торговле услугами и инвестициях. А также дает старт переговорам по взаимному доступу на рынки.
«Беларусь и Китай создадут зону свободной торговли и осуществления инвестиций уже в текущем году», — официально хвастается белорусский Минэк. И обещает окончательно договориться обо всем с китайскими партнерами уже к концу 2023 года. Все это происходит в рамках визита белорусского лидера Александра Лукашенко в Пекин.
Погоди, читатель, возмущенно орать, что нам не до белорусско-китайских заморочек. Это поверхностный подход! Есть такая штука как Союзное государство России и Белоруссии. Благодаря этой структуре законодательство обеих стран во многом унифицировано. А также существует практически общее экономическое пространство. Но формально Россия и Белоруссия — совершенно независимые друг от друга страны.
По этой причине, а также благодаря хитренькой внешней политике Александра Лукашенко, на белорусскую экономику распространяются далеко не все санкции западных стран, обрушившиеся в полной мере на Россию. Да, белорусов тоже изрядно «прищемили». Но не так плотно, как нас.
И вот теперь выясняется, что китайцы собираются «замутить» в этой замечательной стране еще и «зону свободной торговли и инвестиций». При том, что численность населения республики — менее 10 млн. человек. Да в одной только Москве живет раза в два больше народу! В общем, ежику понятно, что Китай таким образом строит в Белоруссии для своих компаний удобный «черный ход» на российский рынок.
Зачем городить такой огород? Да затем, что напрямую торговать с подсанкционной Россией многим респектабельным (с точки зрения «запада») китайским компаниям вроде как не с руки. А работа через «прокладку» белорусской «зоны свободной торговли» совсем уж резкого отторжения у европейцев и США может быть и не вызовет.
На днях, вон, в СМИ прошла информация о том, что Volkswagen пытается запрещать своим китайским партнерам продажи машин бренда в Россию. Что-то подсказывает, что против поставок «китайских фольксвагенов» в Белоруссию европейский офис VW сильно возмущаться не станет. Ибо «санкционная девственность» таким образом формально нарушена не будет.
А на то, что потом из Белоруссии эти машины двинутся прямиком на российский рынок, можно и глаза закрыть. Главное, что бизнес «крутится». Так что мы не сильно удивимся, услышав через какое-то время о существовании не только белорусских креветок, но и о резко народившихся в белорусских лесах «китайских» Passat и Jetta.