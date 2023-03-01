Китайцы готовят себе «черный ход» на российский авторынок

Белорусское Минэкономики распространило сообщение о том, что в Пекине подписан меморандум о взаимопонимании между министерством экономики Белоруссии и министерством коммерции Китая. Это означает согласование основных принципов текста межгосударственного соглашения о торговле услугами и инвестициях. А также дает старт переговорам по взаимному доступу на рынки.

«Беларусь и Китай создадут зону свободной торговли и осуществления инвестиций уже в текущем году», — официально хвастается белорусский Минэк. И обещает окончательно договориться обо всем с китайскими партнерами уже к концу 2023 года. Все это происходит в рамках визита белорусского лидера Александра Лукашенко в Пекин.

Погоди, читатель, возмущенно орать, что нам не до белорусско-китайских заморочек. Это поверхностный подход! Есть такая штука как Союзное государство России и Белоруссии. Благодаря этой структуре законодательство обеих стран во многом унифицировано. А также существует практически общее экономическое пространство. Но формально Россия и Белоруссия — совершенно независимые друг от друга страны.

По этой причине, а также благодаря хитренькой внешней политике Александра Лукашенко, на белорусскую экономику распространяются далеко не все санкции западных стран, обрушившиеся в полной мере на Россию. Да, белорусов тоже изрядно «прищемили». Но не так плотно, как нас.