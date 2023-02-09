Литиевый Лукашенко: Батьку послали в Африку спасать российский автопром

Начнем, пожалуй, собирать паззл из разбросанных по территории полумира подсказок. Во-первых, во время январского визита Сергея Лаврова в Минск наш добрый сосед Александр Лукашенко пообещал: «Мы не будем тут вилять, крутить чего-то: сегодня безопасность для нас, не только для России, еще важнее». Что бы ни значил этот загадочный эвфемизм, в Белоруссию отправились российские вооружения, там началась расконсервация военной техники и боевое слаживание.
Во-вторых, одни из самых крупных запасов лития находятся в рудниках Зимбабве, и правительство этой страны желает выстроить на этом фундаменте национальное благополучие. И уже в настоящее время инвесторы из Китая готовятся к разработке зимбабвийского месторождения с запасами в 11 млн. тонн карбоната лития.
В-третьих, прошлогодним постановлением министра горнодобывающей промышленности Зимбабве Уинстоном Читандо запрещается экспортировать литийсодержащие руды или необогащенный литий из Зимбабве в другую страну.
В-четвертых, рынок лития переживает небывалый подъем из-за взрывного развития производства электромобилей, которые без этих самых литий-ионных батарей представляют собой лишь муляжи разной степени уродства.
В-пятых, из-за санкций под угрозой оказалось производство литий-ионных батарей в России, поскольку канадские компании, владеющие месторождениями в Аргентине и Чили, отказались поставлять руду на российские заводы. Наши собственные месторождения, хотя и частично разведаны, но к промышленной эксплуатации не готовы.
И, наконец, в-шестых. Подсанкционная Россия очертя голову кинулась в затеянную определенными кругами на Западе авантюру по глобальному лоббированию «экологичного транспорта». Производство электромобилей уже начали столичный «Москвич» и липецкий «Моторинвест». В ближайшем будущем грозятся наладить их выпуск АВТОВАЗ, калининградский «Автотор», челнинская «Кама» — и это не полный список планируемых стартапов. Чем закончится всемирная авантюра с электрокарами, сказать трудно, однако застолбить нишу в аккумуляторном бизнесе, да еще со своим сырьем — в любом случае кажется затеей выгодной.
И личный трактор в подарок
Так ради чего президент Белоруссии преодолел в конце прошлого месяца 7982 километра от Минска до Хараре и встретился с Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой, Президентом Республики Зимбабве, презрев такие очевидные опасности как акулы, гориллы и большие злые крокодилы? Уж точно не для того, чтобы подарить своему визави персональный трактор — с этим несложным заданием вполне справился бы между делом российский министр иностранных дел Сергей Лавров, который в настоящее время также разъезжает по Черному континенту.
По мнению зимбабвийского издания TheNewsHawks, имеющего свои источники в правительстве страны, «последний диктатор Европы» поехал туда из-за начинающейся литиевой лихорадки — «белое золото» грозит затмить ажиотаж Эльборадо, Калифорнии и Аляски. Во время встречи президентов один на один было достигнуто несколько договоренностей, и помимо прочего — о предоставлении зимбабвийской стороной литиевых концессий и строительстве белорусской стороной заводов по переработке лития в Зимбабве.
Схватка за Африку между мировыми державами уже началась, и она становится все ожесточеннее. Россия с союзной Белоруссией не желает остаться в стороне. Но почему для столь важного дела был выбран именно Александр Лукашенко? Да именно потому, что миссия эта весьма ответственная.
Против кого дружим
Эммерсон Мнангагва впервые побывал в Белоруссии в 2015 году, занимая пост заместителя тогдашнего главы государства Роберта Габриэля Мугабе. Затем он посетил Минск уже в качестве президента в январе 2019 года. Еще с тех пор ему импонировала личность Лукашенко, поэтому лучшей кандидатуры для налаживания экономических связей подобрать было бы трудно.
Со своей стороны, и России выгодно включить Белоруссию в свои международные бизнес-схемы, поскольку ей нужна поддержка в противостоянии с НАТО. Строительство заводов — проект затратный, союзная страна в одиночку его не потянет. Да и белорусский рынок маловат для такого масштабного начинания. Так что наша Необъятная своей части прибыли тоже не упустит.
И Александр Григорьевич не подкачал. Взаимные симпатии между руководителями Белоруссии и Зимбабве после его эмоциональной речи только укрепились. Он заявил: «Американцы ввели против вас санкции не потому, что вы недемократичны. А потому, что вы решили взять в свои руки контроль над своей страной и полезными ископаемыми. Вы не позволяете разным мерзавцам и мошенникам пользоваться вашими недрами. Это причина санкций. Как и в прошлые века, вас снова пытаются поставить на колени».
Выгоды Зимбабве, Белоруссии и, конечно же, России очевидны. Увести из-под носа американцев, британцев и прочих французов такой лакомый кусок — уже победа. А там, глядишь, и аккумуляторы делать научимся не хуже китайских. Чем черт не шутит?