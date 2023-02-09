Литиевый Лукашенко: Батьку послали в Африку спасать российский автопром

Начнем, пожалуй, собирать паззл из разбросанных по территории полумира подсказок. Во-первых, во время январского визита Сергея Лаврова в Минск наш добрый сосед Александр Лукашенко пообещал: «Мы не будем тут вилять, крутить чего-то: сегодня безопасность для нас, не только для России, еще важнее». Что бы ни значил этот загадочный эвфемизм, в Белоруссию отправились российские вооружения, там началась расконсервация военной техники и боевое слаживание.

Во-вторых, одни из самых крупных запасов лития находятся в рудниках Зимбабве, и правительство этой страны желает выстроить на этом фундаменте национальное благополучие. И уже в настоящее время инвесторы из Китая готовятся к разработке зимбабвийского месторождения с запасами в 11 млн. тонн карбоната лития.

В-третьих, прошлогодним постановлением министра горнодобывающей промышленности Зимбабве Уинстоном Читандо запрещается экспортировать литийсодержащие руды или необогащенный литий из Зимбабве в другую страну.