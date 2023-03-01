Новым владельцем калужского завода Volkswagen станет автодилер

Информацию о том, что именно «Авилон», вероятнее всего, станет новым владельцем калужского завода Volkswagen, нашим коллегам из РБК подтвердили сразу несколько источников. И по словам одного из них, финальное согласование сделки состоится 3 марта. Никаких прочих подробностей, увы, нет. Не комментируют эту новость пока и сами представители «Авилона».

Источники Telegram-канала «Русский автомобиль» тоже сообщают, что в числе потенциальных покупателей предприятия Volkswagen значится «Авилон». Но как бы то ни было, кто бы завод в итоге ни купил — этот дилерский холдинг или АФК «Система» — на мощностях в Калуге наладят производство китайских автомобилей. По предварительным данным, там будут собирать «поднебесный» вариант кроссовера Tiguan. Но запуск конвейера состоится не раньше сентября.

Остается лишь добавить, что сделка о продаже калужского завода подразумевает только передачу самого завода. Представительство Volkswagen, склад запчастей и все, что связано с послепродажным обслуживанием машин, в нее не входят.