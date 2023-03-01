Спорткар на двоих: в России будут выпускать «гоночную электричку» для дачи

Понятно, что машинка имеет зарубежные корни, однако, в отличие от тех же же Evolute, или «Москвича 3е», уже на старте производства ее локализация составит серьезные 80%. К тому же, ее выпуском займется далеко не новичок «электрокаростроения». Компания «Тигарбо Эко» давно и успешно занимается производством электрокаров для нужд туристической отрасли. И грядущая новинка рынка — просто, так сказать, вариация на тему.

Это двухместный автомобиль, базирующийся на базе грузо-пассажирского Elecar 5E-TIGARBO 2G, выпускающегося уже пятый год. И в ней найдется место не только для двух седоков, но и «багажник» для перевозки некоторого количества скарба.

Новинка довольно ходкая: при весе 650 кг (3120х1420х1850 мм) мощность электродвигателя составила ляет 27 л. с. Заявленная дальность хода — 60 км. Отличительные «спортивные» особенности — заниженный центр тяжести, спортивные сиденья, 4-точечные ремни безопасности и шины-полуслики.

И хотя это транспортное средство вполне законно может перемещаться по дорогам общего пользования, вряд ли найдет себе массового покупателя. Это пусть и ходкая, но игрушка. Впрочем, для дачный покатушек вполне подойдет и простому человеку. Но тут все зависит от цены, которая будет объявлена уже в апреле.