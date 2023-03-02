Февраль перемен: китайские авто захватывают рынок, но LADA пока держится

Если в 2022-ом это были LADA, Kia, Hyundai, Renault и Toyota, то после бегства двух последних и «заморозки» деятельности корейских производителей, список новых лидеров выглядит так: LADA, Chery, Haval, Geely, Kia. Довольно, согласитесь, грустная, но характерная картинка.

Хотя есть и приятные новости. Если в прошлом феврале отечественная LADA Granta вообще не попала в тройку самых продаваемых машин, то в этом ее даже возглавила! Да и бренд в целом демонстрирует чудеса реализации, объем которой вырос по данным агентства «Автостат» на 13,6%. Увы, но и тут не без ложки дегтя: рост продаж китайских изделий превысил 50%.

Если же вернуться к другим самым востребованным моделям, то в пятерку вошли LADA Niva Travel, Chery Tiggo 7 Pro, LADA Niva Legend и Haval Jolion. И пока «Гранта», столкнувшая с пьедестала по независящим от нее причинам Kia Rio, со своей рыночной долей в 27% обгоняет остальных финалистов как минимум в 4 раза. Понятно, что тут дело, в первую очередь, в цене вопроса, а прайсы на тольяттинскую модель самые интересные.