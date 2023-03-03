Иранские автомобили могут встать на конвейер АВТОВАЗа

Буквально на днях посол Исламской республики в Москве Казем Джалали заявил, что иранцы будут экспортировать автомобили в Россию, однако рассматриваются и возможности локализации производства при поддержке отечественных автостроителей. Теперь же стало известно, что персы совсем недавно приезжали на АВТОВАЗ: велика вероятность, что именно с той целью, чтобы обсудить варианты совместной сборки их машин.

А поскольку судьба ижевского завода LADA, лишившегося Vesta, которую перенесли в Тольятти, вызывала вопросы, можно предположить, что именно в Удмуртии иранские автомобили и «пропишутся». Кроме того, не стоит забывать, что волжанам достался завод покинувшего Россию Nissan. Уже известно, что АВТОВАЗ наладит там производство совершенно новой модели, призванной сменить канувший в Лету XRAY. Но вдруг они выделят закуток иранцам в Санкт-Петербурге?

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что головной офис Saipa уже провел переговоры с компанией «Соллерс» — о возможной сборке ее автомобилей в Елабуге. Тогда наш источник даже назвал примерные сроки запуска производства машин на древних французских «тележках» в Татарстане — конец 2023 года. Но, похоже, иранцы все-таки еще не до конца определились с партнером, раз обсуждают что-то и с АВТОВАЗом.