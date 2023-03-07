Опубликованы фото обновленного большого кроссовера Exeed VX

Судя по всему, главные изменения у модели произошли в интерьере, а экстерьер VX сохранен практически без изменений. Разве что в палитру цветов кузова добавили новый серебристый оттенок. А вот что касается салона, то тут радикально переработана передняя панель, где теперь расположены сразу три ЖК-монитора.

Помимо экранов «приборки» и мультимедийной системы на центральной консоли, персональным тачскрином одарили и переднего пассажира, расположив его в районе перчаточного ящика. Сообщается, что с центральной консоли исчезли все физические кнопки. «Мозги» кроссовера работают на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155.

Новый Exeed VX/Lanyue получит как семи-, так и шестиместный варианты исполнения. Топовая версия будет оснащаться системой вентиляции/обогрева/массажа передних сидений, а также вентиляцией и обогревом кресел второго ряда. Третий ряд оснастят электрорегулировками.

Силовые агрегаты кроссовера останутся прежними: 2-литровый турбированный двигатель мощностью 261 л. с. в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод может быть как передним, так и полным. Официальная презентация обновленного Exeed VX/Lanyue запланирована на 8 апреля. Сообщается, что розничная стоимость машины для китайского рынка составит 179 900−233 900 юаней — примерно 2—2,5 млн. рублей.