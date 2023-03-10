Почти Audi A4: Chery готовит к премьере «заряженный» седан

В движение Chery Arrizo 8 GT будет приводить двухлитровый турбомотор на 254 л. с. и 390 Нм крутящего момента. Отмечается, что с таким силовым агрегатом четырехдверка сможет разгоняться до 215 км/ч, а набирать первую сотню — за 6 секунд. То есть быстрее, чем Jaguar XE с 249-сильным движком («британцу» требуется 6,5 сек), но медленнее, чем Audi A4 с аналогичным по мощности агрегатом (5,8 сек).

Модификация GT будет отличаться от «обычной» не только в плане техники, но и внешне. Покупателям предложат на выбор несколько вариантов рисунка радиаторной решетки и колесных дисков (до 18 дюймов), сообщает Autohome. Кроме того, самая мощная версия подразумевает слегка видоизмененные бамперы и четыре патрубка выхлопной системы. А вот габариты те же: длина — 4780 мм, ширина — 1843 мм, высота — 1469 мм, колесная база — 2790 мм.

Напомним, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, компания Chery уже подтвердила, что планирует запустить Arrizo 8 в России — вопрос лишь в сроках. Предполагалось, что седан поступит в шоу-румы дилеров в феврале-марте, но, похоже, это случится позже. Тем более что сейчас китайцы из Chery сосредоточены на другой премьере — гибридном Tiggo 8 PRO E+ (рассказываем о нем подробно здесь).