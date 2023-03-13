Китайский внедорожник Tank 300 получит новый мотор

Интересно, что собрать деньги на работы по интеграции этого мотора в «трехсотку» компания намерена с будущих обладателей этих машин. Пока речь идет именно о Китае. Как сообщает портал AutoHome, в официальном приложении Tank для смартфонов запустят особую программу приема заявок. Таким образом маркетологи намерены привлечь тысячу предзаказов, каждый из которых нужно дополнить депозитом в 20 000 юаней.

В случае успеха акции, инженеры начнут доводку внедорожника с 3-литровым V6 уже в апреле, а первые машины передадут покупателям во втором квартале следующего года. Видимо, когда завершат все сертификационные формальности.

Напомним, что данный силовой агрегат развивает 360 л. с. Для России его «задушили» до 299 сил. То есть вполне реально, что мощный Tank 300 привезут и к нам. Скорее всего, модификация получит какое-нибудь спортивное или внедорожное обозначение. Не исключено, что под более тяжелый мотор автомобилю усилят и подвеску.