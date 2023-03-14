Россиянам обещают электромобильный бум через 2—3 года

Отечественные производители намерены увеличить производство электрокаров этом году аж в 9 раз. Суммарно они должны выпустить более 18 500 штук, а к 2025-му году цифры перевалят за 52 000. Об этом сообщает агентство «Автостат». Но в основном речь идет о сборке китайских моделей.

Если же говорить о собственных разработках, то для их производства в первое время могут возникнуть сложности с приобретением комплектующих на внутреннем рынке, считает директор Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха Пабло Итурралде.

По словам эксперта, существует мнение, что такой вид транспорта создать проще. На самом деле речь идет не о простоте, а о доступности. Сейчас в стране нет собственного производства современных двигателей внутреннего сгорания. Да и ситуация с электромоторами не лучше. Но наладить сборку последних с технологической точки зрения много легче, чем ДВС. Если удастся решить проблему с комплектующими, то массовое производство вполне реально.

К этому времени поспеют и отечественные решения. Например, в Московском Политехе в рамках стратегического проекта «Доступный электромобиль» работают над инновационной платформой L−7. Она ляжет в основу 4-местного электрокара.

Остается только понять, кто будет покупать таких «железных коней». Как следует из результатов свежего исследования ресурса SuperJob, 7 из 10 россиян пока не готовы отказаться от автомобиля с ДВС в пользу новомодной «электрички». Для сравнения: в 2021-м процент тех, кто не доверял «аккумуляторному» транспорту был ниже — 64%.