В шоу-румы дилеров вернулась LADA Niva Bronto

Возобновление продаж LADA Niva Bronto официально анонсировал сам АВТОВАЗ. И любопытно при этом, что на официальном сайте марке — в разделе, посвященном самой «бездорожной» модификации — не успели обновить ценник. Там по-прежнему значится стартовый прайс в 1 134 900 целковых — именно столько просили за «Бронто» до того, как производство внедорожников приостановилось. Но да ладно.

В базовом исполнении Luxe автомобиль располагает металлическими бамперами, расширителями колесных арок, рейлингами на крыше и 15-дюймовыми дисками со специальными внедорожными шинами. Что же до старшей версии Prestige, то она может похвастать радиаторной решеткой оригинального дизайна, защитой порогов, пластиковыми накладками на арках колес и «противотуманками».

Напомним, что ключевые отличия Niva Bronto от обычной Niva Legend — это самоблокирующиеся винтовые дифференциалы в обоих мостах, увеличенное до 4,1 передаточное число главной пары, более высокий клиренс (240 мм), усиленная задняя ось и модернизированные амортизаторы. Что важно, все эти доработки сертифицированы заводом, то есть владелец такого вездехода без труда и лишних хлопот зарегистрирует автомобиль в ГИБДД.

Добавим, что в движение LADA Niva Bronto приводит 1,7-литровый бензиновый мотор мощностью 83 л. с. и 129 Нм крутящего момента. Выпускаются внедорожники компанией «ВИС-АВТО», дочерним предприятием АВТОВАЗа.