Автодилеры вынуждены ремонтировать гарантийные машины за свой счет

Иностранные автопроизводители, покинувшие как де-юре, так и де-факто отечественный авторынок, не расторгли со своими российскими дилерами гарантийных соглашений. Так что с формальной точки зрения отечественные автоторговцы продолжают оставаться официальными представителями сбежавших иностранных автоконцернов. Со всеми вытекающими из этого юридическими последствиями.

— Мы сейчас проводим гарантийный ремонт автомобилей Renault фактически за свой счет. Производитель вообще не компенсирует нам эти затраты. АВТОВАЗ, ставший правопреемником французов, помогает поставками запчастей для ремонта их машин. Однако и у него есть далеко не вся номенклатура. Из-за этого сроки ремонта сильно удлинились. Иной раз приходится ждать прихода нужной детали из-за рубежа по 2—3 месяца, — сообщил Алексей Подщеколдин.

Между тем, российское законодательство о защите прав потребителя в случае, когда автодилер не успел произвести ремонт в рамках гарантии за 45 дней, позволяет автомобилисту в судебном порядке требовать от компании предоставления новой машины или возмещения ущерба в размере ее стоимости. По мнению г-на Подщеколдина, эту часть российского права следует привести в соответствие с реальным положением вещей. Поскольку российские «официалы» ушедших иностранных автобрендов физически не в состоянии заменить клиенту неисправную иномарку на точно такую же, только новую.