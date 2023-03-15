Объявлены комплектации и цены нового Geely Monjaro в России

Флагманский кроссовер Geely Monjaro получил три комплектации и, как всегда, с гламурными люксовыми названиями: Luxury, Flagship и Exclusive. Уже по умолчанию автомобиль оборудован защитой от опрокидывания, ассистентами при движении на склоне, предотвращающими ДТП, шестью подушками безопасности, а также функцией удержания машины в полосе следования.

Кроме того, «Монжаро» ооснащен восемью парковочными датчиками, камерами кругового обзора 360, трехзонным климатом и адаптивным круиз-контролем, бесключевым доступом в салон и функцией запуска мотора кнопкой. Приятным бонусом являются датчики дождя, освещения, температуры и давления в шинах.

Помимо прочего, автомобилю достались обогревы всего и вся, система определения усталости водителя, диодная оптика, панорамная крыша и другие прелести жизни. В частности, беспроводная зарядка для смартфонов, огроменный планшет мультимедийно-развлекательного центра и система интеллектуального вождения G-Pilot.

Цены на новейший Geely Monjaro стартуют от 4 499 990 рублей. В самом дорогом варианте исполнения модель попросит за себя минимум 4 800 000 рублей. «Живые» автомобили доберутся до шоу-румов к апрелю.