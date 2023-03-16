Опубликованы первые изображения совершенно новой LADA Granta

Новую «Гранту» начал рассекречивать инсайдерский паблик Avtograd News. Сначала он показал фото седана, а теперь мы можем представить, как будет выглядеть самый семейный кузов — универсал. Хорошо видно, что новинка очень похожа на Vesta. Только, конечно же, более компактная.

Еще раз подчеркивается, что автомобиль базируется на платформе Renault CMF-B. На ней уже построены Renault Clio пятого поколения, Renault Captur II (не путать с нашим Kaptur), Nissan Juke и ряд других моделей. Однако в Тольятти доработают некоторый французские решения. Скорее всего, «тюнинг» заключается в замене ряда иностранных компонентов российскими или китайскими комплектующими.

В конце отметим, то Granta 2 должна появиться в двух вариантах кузова — седан и универсал. Также обещают cross-версии.