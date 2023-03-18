«Москвич» расширяет модельный ряд, АВТОВАЗ реанимирует старый мотор, китайцы снижают цены: итоги недели

А как идут дела на других автосборочных площадках — тех, что пока еще принадлежат зарубежным компаниям? Выяснилось, что Skoda уже очень близка к тому, чтобы передать российские активы местному покупателю. По словам председателя правления чешской компании Клауса Зеллмера, в обозримом будущем автопроизводитель совершенно точно не возобновит свою деятельность в России. Как, похоже, и Toyota. Ее предприятие в Санкт-Петербурге может отойти НАМИ.

Кто займет освободившиеся мощности, пока непонятно. Зато уже известно, что под Брянском наладят производство бюджетных «поднебесных» седанов — об этом в эксклюзивном видеоинтервью сообщил порталу «АвтоВзгляд» председатель совета директоров ГК «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин. Да, снова китайцы. К слову, на этой неделе на отечественный рынок официально вышло сразу несколько новинок из КНР: Geely Monjaro, Tank 300 и Kaiyi E5.

А подробнее о самых важных автомобильных событиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.