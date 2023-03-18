«Москвич» расширяет модельный ряд, АВТОВАЗ реанимирует старый мотор, китайцы снижают цены: итоги недели

Фото: globallookpress.com
Главные автомобильные новости уходящей недели? АВТОВАЗ сохранит в моторной гамме LADA Vesta младший восьмиклапанный двигатель на 90 л. с., «Москвич» расширит модельную линейку за счет еще одного кроссовера и седана, под Брянском начнут производство дешевых китайских машин, а новым владельцем петербуржского завода Toyota станет НАМИ. Подробнее же об этих и других важных событиях отрасли последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

АВТОВАЗ порадовал на этой неделе сразу двумя хорошими известиями. Во-первых, представители LADA сообщили, что намерены оставить в линейке Vesta NG «временный» восьмиклапанный мотор: его не уберут из гаммы даже тогда, когда под капотом флагмана «пропишутся» другие, более мощные двигатели. Во-вторых, волжане анонсировали старт продаж Niva Bronto — внедорожника, доработанного для экстремального офф-роуда.

Над расширением модельного ряда активно работает и возрожденный бренд «Москвич». Так, на днях стало известно, что его линейку пополнят еще два автомобиля: более крупный, нежели «Москвич−3», кроссовер и седан — они, вероятнее всего, получат названия «Москвич−5» и «Москвич−6». Что касается сроков запуска производства, то это — четвертый квартал нынешнего года. Но никаких технических подробностей пока, увы, нет.

А как идут дела на других автосборочных площадках — тех, что пока еще принадлежат зарубежным компаниям? Выяснилось, что Skoda уже очень близка к тому, чтобы передать российские активы местному покупателю. По словам председателя правления чешской компании Клауса Зеллмера, в обозримом будущем автопроизводитель совершенно точно не возобновит свою деятельность в России. Как, похоже, и Toyota. Ее предприятие в Санкт-Петербурге может отойти НАМИ.

Кто займет освободившиеся мощности, пока непонятно. Зато уже известно, что под Брянском наладят производство бюджетных «поднебесных» седанов — об этом в эксклюзивном видеоинтервью сообщил порталу «АвтоВзгляд» председатель совета директоров ГК «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин. Да, снова китайцы. К слову, на этой неделе на отечественный рынок официально вышло сразу несколько новинок из КНР: Geely Monjaro, Tank 300 и Kaiyi E5.

А подробнее о самых важных автомобильных событиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.

АВТОВАЗ, Тольятти, двигатель, новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, кризис, производство, автозаводы, новая модель, седан, дешевые машины, бюджетные авто, кроссоверы, китайские авто
18 марта 2023
1300