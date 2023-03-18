«Москвич» расширяет модельный ряд, АВТОВАЗ реанимирует старый мотор, китайцы снижают цены: итоги недели

АВТОВАЗ порадовал на этой неделе сразу двумя хорошими известиями. Во-первых, представители LADA сообщили, что намерены оставить в линейке Vesta NG «временный» восьмиклапанный мотор: его не уберут из гаммы даже тогда, когда под капотом флагмана «пропишутся» другие, более мощные двигатели. Во-вторых, волжане анонсировали старт продаж Niva Bronto — внедорожника, доработанного для экстремального офф-роуда.
Над расширением модельного ряда активно работает и возрожденный бренд «Москвич». Так, на днях стало известно, что его линейку пополнят еще два автомобиля: более крупный, нежели «Москвич−3», кроссовер и седан — они, вероятнее всего, получат названия «Москвич−5» и «Москвич−6». Что касается сроков запуска производства, то это — четвертый квартал нынешнего года. Но никаких технических подробностей пока, увы, нет.
А как идут дела на других автосборочных площадках — тех, что пока еще принадлежат зарубежным компаниям? Выяснилось, что Skoda уже очень близка к тому, чтобы передать российские активы местному покупателю. По словам председателя правления чешской компании Клауса Зеллмера, в обозримом будущем автопроизводитель совершенно точно не возобновит свою деятельность в России. Как, похоже, и Toyota. Ее предприятие в Санкт-Петербурге может отойти НАМИ.
Кто займет освободившиеся мощности, пока непонятно. Зато уже известно, что под Брянском наладят производство бюджетных «поднебесных» седанов — об этом в эксклюзивном видеоинтервью сообщил порталу «АвтоВзгляд» председатель совета директоров ГК «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин. Да, снова китайцы. К слову, на этой неделе на отечественный рынок официально вышло сразу несколько новинок из КНР: Geely Monjaro, Tank 300 и Kaiyi E5.
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