В России резко подорожали подержанные грузовые автомобили

За два с лишним месяца 2023 года ценники на «бэушные» грузовики выросли на 24%, а средний чек отныне составляет 1 631 000 рублей. Этими данными поделились аналитики платформы «Авито Авто», проанализировавшие динамику цен на вторичном рынке в грузовом сегменте. Причем спрос на машины с пробегом тоже вырос, хотя и не сильно — на 4%.

Самыми востребованными подержанными грузовиками в настоящий момент являются модели КамАЗ, ГАЗ, МАЗ, а также Hyundai и ЗиЛ. Больше всего подорожали «камазовские» машины, потяжелевшие на 24%. Средний прайс на них фиксирован отметкой в 2 100 000 рублей. Чуть меньше — 18% — прибавили автомобили белорусского МАЗа, которые в среднем продаются за 1 300 000 рублей.

Наиболее доступными в сегменте по-прежнему являются изделия Горьковского автозавода, чья средняя стоимость составляет 770 000 рублей. К слову, ГАЗы тоже подорожали, увеличившись в цене на 10%.