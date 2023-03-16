Какие немецкие авто настоятельно не рекомендуют покупать даже сами немцы

Факт: Германия давно работает на первичного покупателя, заставляя его менять автомобиль едва ли не каждые три года по истечении гарантии. «Вторичка» же приносит колоссальные доходы за счет стремительно «умирающих» деталей. Да, машины-миллионники — история давно минувших лет.

Примерно после 2010 года даже называющие себя премиальными автоконцерны перестали создавать надежную и качественную продукцию. Что ж, помянем. Как, собственно, и забудем про ряд моделей, планирующих отправиться на свалку истории. В их числе: прославившиеся своей «убиваемостью» Audi R8 и TT, а также Volkswagen Sharan. Кстати, последний эксперты авторитетного агентства TÜV назвали одним из наиболее проблемных автомобилей, который доставляет множество хлопот в ходе эксплуатации.

А вот специалисты AutoBild давно критикуют мотор BMW N63B44, за десяток лет переживший немало доработок, не лишивших V8 о двух турбинах характерных болячек. Скажем, вечно подтекающие форсунки легко приведут движок к гидроудару. Про «масложор», полагаем, упоминать и вовсе не стоит. Кстати, чрезмерным пожиранием смазочных материалов страдают и изделия от VAG. В особенности с двигателями ЕА888 в вариациях 1,8 и 2 литра. Эти агрегаты разменяли несколько поколений, но полностью избавиться от повышенного расхода масла им так и не удалось. Впрочем, как и от преждевременного износа цепи ГРМ. А ведь раньше цепи тех же Audi ходили даже больше, чем сами моторы!

Кстати, не только немцы крайне не рекомендуют к покупке пресловутый седан А6, выпущенный в период с 2011-го по 2018 год. Скажем, британские эксперты What Car неоднократно вносили эту модель в рейтинг самых ненадежных авто. Причина все та же: слабая цепь ГРМ, а вместе с ней и перманентные проблемы с электрикой.