Китайская Omoda везет в Россию сразу три новинки

Первой ласточкой станет седан Omoda S5, который появится у дилеров уже в апреле. Автомобиль получит несколько различных вариаций, но один-единственный бензиновый двигатель с объемом 1,5 литра.

По оснащению модель, призванная играть в бюджетном ценовом диапазоне, обзаведется исчерпывающим набором опций, включая кондиционер, мультимейдино-развлекательный комплекс, диодную оптику, а также обилие систем, отвечающих за безопасность.

А вот поклонникам SUV обещают кроссоверы с заводскими индексами С3 и С7. Иными словами, Omoda C5 разместится в продуктовой линейке аккурат между грядущими новинками. В первом случае речь идет о компактном «паркетнике» с габаритами 4200 х 1760 х1570 мм, укомплектованном 1,5-литровым бензиновым мотором.

Что касается «семерки», то модель окажется на 43 мм длиннее и на 34 мм шире кроссовера C5. А вот в движение новобранца будет приводить куда более производительный двигатель, способный работать в мощностном диапазоне от 186 до 197 л. с. Впрочем, других подробностей о будущих премьерах пока, увы, нет.

Стоит добавить, что до конца 2023 года марка Omoda обещала привезти пять новых моделей. Замыкающей, судя по всему, окажется модный, но массово не востребованный кроссовер на электрической тяге. Что ж, имиджа ради держать в линейке «электричку» никто не запрещал.