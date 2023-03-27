Корейский гамбит: Hyundai перезапускает один из своих российских заводов

Шквал информации, обрушившийся на головы россиян в 2022 году, оценить сложно. Пожалуй, лучший и наиболее точный комментарий — такого еще не было. Чтобы разом да изо всех щелей. Однако в громких выкриках с места и многозначительных пируэтах зачастую лежит совершенно иной смысл, а потому не стоит воспринимать все прямо и буквально.
Например, корейские автопроизводители, в отличие от немецких, далеко не во всем принимают сторону «вашингтонского обкома» и не горят желанием покидать насиженный российский рынок. Как бы безапелляционно ни звучали порой высказывания руководства. Денежек вложено уж больно много, да и прибыль, кто бы чего ни говорил, была значительной. Так что за словами корейцев совсем не обязательно следуют дела. И маневры со сборочным предприятием в Ленинградской области, которое сначала закрылось, потом штамповало кузова, далее «отправлялось в Казахстан», а следом не отправлялось — тому подтверждение.
Мировая экономика — это шахматная доска: фигуры не просто белые и черные, и движение каждой нужно учитывать. Постепенно, примерно каждый день, ситуация меняется, так что даже согласованная концепция требует порой серьезных правок. Ах, где вы, сладкие времени пятилетних и даже, не побоюсь этого слова, десятилетних планов…
Судьба главного сборочного предприятия Hyundai в Санкт-Петербурге все еще не решена. Но тут пришла другая новость, в полной мере отражающая зыбкость ситуации: корейцы перезапускают после длительного простоя моторный завод Hyundai WIA, с помпой открытый в 2021 году. Такими темпами и новый Solaris прибудет к российским дилерам по расписанию. И как, спрашивается, это соотносится со 159 по счету пакетом санкций? В первых десяти тысячах заградительных ограничений нашлась лазейка? А объяснение этому проще, чем кажется.
— Корейцы намного спокойнее и размереннее тех же японцев относятся к происходящему, они не торопятся делать выводы и уж точно не намерены рвать свои экономические связи с Россией. Обширный список запрещенных для поставок товаров (например, электроники) есть, однако есть и множество направлений, по которым Страна утренней свежести готова вести дела и отгружать продукцию прямо сейчас, — так описал текущую политическую конъюнктуру собственный источник портала «АвтоВзгляд» в автомобильной бизнес-среде.
Вот тебе, бабка, и десятый пакет санкций.