Корейский гамбит: Hyundai перезапускает один из своих российских заводов

Мировая экономика — это шахматная доска: фигуры не просто белые и черные, и движение каждой нужно учитывать. Постепенно, примерно каждый день, ситуация меняется, так что даже согласованная концепция требует порой серьезных правок. Ах, где вы, сладкие времени пятилетних и даже, не побоюсь этого слова, десятилетних планов…

Судьба главного сборочного предприятия Hyundai в Санкт-Петербурге все еще не решена. Но тут пришла другая новость, в полной мере отражающая зыбкость ситуации: корейцы перезапускают после длительного простоя моторный завод Hyundai WIA, с помпой открытый в 2021 году. Такими темпами и новый Solaris прибудет к российским дилерам по расписанию. И как, спрашивается, это соотносится со 159 по счету пакетом санкций? В первых десяти тысячах заградительных ограничений нашлась лазейка? А объяснение этому проще, чем кажется.

— Корейцы намного спокойнее и размереннее тех же японцев относятся к происходящему, они не торопятся делать выводы и уж точно не намерены рвать свои экономические связи с Россией. Обширный список запрещенных для поставок товаров (например, электроники) есть, однако есть и множество направлений, по которым Страна утренней свежести готова вести дела и отгружать продукцию прямо сейчас, — так описал текущую политическую конъюнктуру собственный источник портала «АвтоВзгляд» в автомобильной бизнес-среде.

Вот тебе, бабка, и десятый пакет санкций.