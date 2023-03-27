Корейцы выкатили обновленный Hyundai Sonata

Седан примерил на себя наряд под стать новому корпоративному стилю компании, преобразившись за счет единой полоски дневных ходовых огней, интегрированных в воздухозаборники фар головного света, а также агрессивной остроугольной решетки радиатора. Корму украшают Н-образные диодные фонари и двухстволка выхлопной системы, которая, судя по всему, появится в исполнении N Line. Получилось, надо признать, эксцентрично и притягательно.

Интерьер щеголяет парой 12,3-дюймовых дисплеев, соединенных воедино, а селектор переключения передач отныне «прописался» аккурат под стильным трехспицевым рулевым колесом. Дефлекторы системы кондиционирования нашли свое место в нижней кромке передней консоли, как у лучших мировых образцов. Что ж, нельзя не согласиться: красиво и практично.

Вот только интерфейс климатической установки в Hyundai Sonata «живыми» клавишами не представлен, а запрятан в недрах мультимедийно-развлекательного комплекса. Модно, но потребует привыкания. Зато корейцы анонсировали обилие умных систем безопасности и опций комфорта. Но подробнее о них мы узнаем не раньше 30 марта, когда пройдет официальная премьера новинки.

Видимо, тогда же появится информация и о моторах, которые могут измениться в сторону увеличения мощностных показателей. А еще заявлен полный привод колес. Похвально, хотя все эти нововведения наверняка принципиальным образом отразятся на цене автомобиля. Впрочем, корейцы уже давно стремятся ворваться в более высокую лигу, где прибыль достигается не за счет объема продаж, а благодаря высокой маржинальности продуктов.