Опубликованы первые фотографии седана Exeed, который может приехать в Россию

Технической информации о первом в истории марки Exeed седане, который пока не имеет даже товарного названия, немного. Известно лишь, что в движение его будет приводить электрическая силовая установка: базовую модификацию оснастят одним электромотором (на задней оси), а более дорогую — двумя (на обеих). На одном заряде аккумулятора машина сможет проезжать до 650 км.

Предполагается, что седан от Exeed порадует публику не только стильной и притягательной внешностью, но и широким набором опций. В частности, четырехдверка получит комплекс полуавтономного вождения, на что намекает лидар, расположившийся на стыке лобового стекла и крыши. А более подробную информацию представители бренда, очевидно, раскроют во время официальной презентации.

Смогут ли оценить новинку премиального суббренда Chery россияне? Вполне возможно. Ведь как рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор Exeed Cars Rus Геннадий Баранов, в компании видят спрос на седаны — особенно после ухода европейских игроков. Однако учитывая стремительный рост экспорта на другие рынки — в частности, в Саудовскую Аравию и Катар — налаживать выпуск четырехдверки для России китайцы пока считают нецелесообразным. Впрочем, такая возможность рассматривается, и положительное решение может быть принято уже в 2024 году.