Китайская марка Exeed раскрыла подробности о новом седане для России

Изначально предполагалось, что для российского рынка Exeed приготовит традиционную, бензиновую модификацию седана, который презентуют на Шанхайском автосалоне в середине апреля. Но нет — в компании рассматривают возможность запуска электромобиля. И он, вероятнее всего, мало чем будет отличаться от той модели, что в ближайшие месяцы поступит в продажу в Китае.

Подробностей о первом в истории премиальной марки Exeed седане на сегодняшний день немного. Известно лишь, что его оснастят электрической силовой установкой, и версий будет как минимум две: с одним электромотором на задней оси и с двумя — на обеих. Кроме того, по данным китайских СМИ, новинка сможет преодолевать без дополнительной подзарядки до 650 км.

Наверняка седан от Exeed удивит публику не только эффектной внешностью, но и внушительным списком опций. Такой вывод можно сделать, вспомнив хотя бы, что предложил потенциальным покупателям новейший кроссовер RX (также известный как AtlantiX). Его оснастили ионизатором с ароматизатором воздуха, функцией массажа передних кресел и даже системой кругового обзора на 540 градусов — чтобы можно было следить за тем, что происходит под машиной…