Жесткий обман: каким показаниям на приборной панели авто категорически нельзя верить

Самый распространенный вид надувательства автомобилистов заключается в некорректных данных о расходе топлива. В настоящий момент в мире практически не существует машин, поедающих «горючку» согласно заявленным паспортным характеристикам. Разница порой достигает нескольких литров на каждые 100 километров пути.
Правда, в свое оправдание многие автостроители винят в чрезмерном аппетите транспортных средств самих водителей. Якобы последние придерживаются агрессивной манеры езды, рваных переключений и частых перегазовок. А еще, по их мнению, повышенный расход обусловлен использованием некачественного бензина, перманентным движением в заторах и резкими перепадами температур.
Безусловно, все эти факторы сказываются на уровне потребления топлива, но сильно расходиться с заявленными показателями все равно не могут. Из-за чего, в частности, несколько лет назад случилось несколько крупных скандалов, в которые попала целая россыпь ведущих автопроизводителей планеты.
Не стоит рассчитывать и на правдивость показателей спидометра, которые постоянно «врут». Скажем больше: чем быстрее вы двигаетесь, тем сильнее «дурит» измеритель скорости. К примеру, при езде под 100 км/ч спидометр завышает параметры примерно на 5%, а при скорости выше 130 км/ч — на все 7—8%.
Факт остается фактом: погрешность измерений прибора чрезмерно высокая. Конечно, он демонстрирует данные, не ориентируясь на типоразмер шин, состояние дорожного покрытия, ветер и прочие внешние факторы, влияющие на скорость авто. Поэтому расхождения в данных часто оборачиваются для водителей пресловутыми «письмами счастья».
Хваленая система Start-Stop тоже не без греха. Мало того, что она раздражает нервным циклом работы и порой не дает возможности резко сорваться с места, так еще и не экономит топливо. А ведь автоконцерны «втирают» нам, что умная функция призвана сокращать потребление «горючки». На самом деле, реально сохранить кровно заработанные получится лишь при регулярно выдержанном интервале после остановки движка не менее 10 секунд. А в тех же пробках система включается и отключается едва ли не каждую секунду, доказывая свою бесполезность.
Более того: «Старт-Стоп» наносит вред здоровью водителя и пассажиров! При работе мотора возникают определенные риски получить отравление моноокисью углерода, коим насыщены выхлопные газы. Не зря же ведь некоторое время назад мировые автогиганты массово получили по шапке после многочисленных исков со стороны потребителей.