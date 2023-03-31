Жесткий обман: каким показаниям на приборной панели авто категорически нельзя верить

Самый распространенный вид надувательства автомобилистов заключается в некорректных данных о расходе топлива. В настоящий момент в мире практически не существует машин, поедающих «горючку» согласно заявленным паспортным характеристикам. Разница порой достигает нескольких литров на каждые 100 километров пути.

Правда, в свое оправдание многие автостроители винят в чрезмерном аппетите транспортных средств самих водителей. Якобы последние придерживаются агрессивной манеры езды, рваных переключений и частых перегазовок. А еще, по их мнению, повышенный расход обусловлен использованием некачественного бензина, перманентным движением в заторах и резкими перепадами температур.

Безусловно, все эти факторы сказываются на уровне потребления топлива, но сильно расходиться с заявленными показателями все равно не могут. Из-за чего, в частности, несколько лет назад случилось несколько крупных скандалов, в которые попала целая россыпь ведущих автопроизводителей планеты.