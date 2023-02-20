Как ушлые россияне элегантно обманывают «мозги» новых Mercedes и BMW

В последние годы у владельцев премиальных «немцев» настойчиво воспитывали представление, будто их машины очень сложные, очень компьютеризированные, а потому обслуживать их можно исключительно на официально одобренных производителем СТО. Именно для этого, например, даже тормозные колодки на современных Mercedes, BMW и прочем немецком «премиуме» нельзя просто так взять и поменять. После установки их надо еще прописать в электронных «мозгах» машины с помощью фирменного программного обеспечения, которое связано с головным офисом в Германии.

Разумеется, оно не пропустит недорогой «неоригинал». Только «родное» мерседесовское или бмвшное — с дикими фирменными наценками за бренд! И «сдохший» аккумулятор ты тоже не поменяешь на нефирменный, и расколотую фару придется покупать не где хочется, а только у «официала» — с соответствующим ценником.

Люди, не сталкивавшиеся с «приколами» немецких премиальных машин, и не догадываются, например, что после аварии они входят в так называемый режим crash. В нем блокируется запуск мотора якобы для того, чтобы никто не мог создать опасность для окружающих, разъезжая на неисправном авто. На самом деле это сделано с тем, чтобы заставить автовладельца чиниться за бешеные деньги исключительно на фирменном сервисе, где снимут этот самый crash. А не на обычной СТО, где ровно те же неисправности устранят за адекватную сумму.