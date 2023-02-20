Как ушлые россияне элегантно обманывают «мозги» новых Mercedes и BMW

В последние годы у владельцев премиальных «немцев» настойчиво воспитывали представление, будто их машины очень сложные, очень компьютеризированные, а потому обслуживать их можно исключительно на официально одобренных производителем СТО. Именно для этого, например, даже тормозные колодки на современных Mercedes, BMW и прочем немецком «премиуме» нельзя просто так взять и поменять. После установки их надо еще прописать в электронных «мозгах» машины с помощью фирменного программного обеспечения, которое связано с головным офисом в Германии.
Разумеется, оно не пропустит недорогой «неоригинал». Только «родное» мерседесовское или бмвшное — с дикими фирменными наценками за бренд! И «сдохший» аккумулятор ты тоже не поменяешь на нефирменный, и расколотую фару придется покупать не где хочется, а только у «официала» — с соответствующим ценником.
Люди, не сталкивавшиеся с «приколами» немецких премиальных машин, и не догадываются, например, что после аварии они входят в так называемый режим crash. В нем блокируется запуск мотора якобы для того, чтобы никто не мог создать опасность для окружающих, разъезжая на неисправном авто. На самом деле это сделано с тем, чтобы заставить автовладельца чиниться за бешеные деньги исключительно на фирменном сервисе, где снимут этот самый crash. А не на обычной СТО, где ровно те же неисправности устранят за адекватную сумму.
Сейчас в России «официалы» обслуживают машины клиентов за совсем уж неприличные деньги — ссылаясь на проблемы и сложности бытия под санкциями. Из-за этого многие российские любители «премиума» предпочитают пересесть пусть даже на нового «китайца» — лишь бы больше не связываться с «немцами». И совершенно зря. В последнее время в нашей стране, по крайней мере в крупных мегаполисах, пышно расцвели сервисы по «кодированию» машин Mercedes и BMW. Ушлые российские автоэлектронщики наловчились так обманывать фирменные сервисные программы, что даже на официальных СТО никто ничего не замечает.
Перепрограммируют буквально все, что можно. Замена колодок и «аккумов» — это просто «семечки»! Кроме этого можно сделать чип-тюнинг двигателя, «состыковать» с машиной бэушные электронные блоки, русифицировать ТС с других рынков, активировать все какие только можно «спящие» опции — вплоть до оформления «приборки» в стиле AMG- или M-пакетов. Делают доступным спорт-режим в трансмиссии и отключают «мерседесовскую» дизельную фишку — впрыск экологичной мочевины в систему выхлопа. Кроме того, убирают «ошибку», появляющуюся при удаленном катализаторе и отключают режим crash после аварии.
И еще многое, многое другое теперь делают в российских неофициальных СТО. Причем — недорого. За каждую отключенную блокировку (или наоборот, за включение дополнительной опции) с автовладельца возьмут 500—1000 рублей. Более чем приемлемая плата за отсутствие в обозримом будущем искусственных проблем с эксплуатацией хорошей машины.