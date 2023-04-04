Российские автодилеры знают, как резко снизить цены на новые машины

Г-н Подщеколдин напомнил присутствующим о требовании Президента России Владимира Путина сделать автомобили более доступными для граждан. Но как уже неоднократно писал портал «АвтоВзгляд», отечественное чиновничество во главе с Минпромторгом никаких действий в этом направлении фактически не предприняло. Если, конечно, не считать довольно убогую схему реанимации госпрограммы льготного автокредитования. У РОАД же есть более серьезные предложения.
Во-первых, дилеры считают необходимым обуздать жадность банков, которые наживаются на операциях по эквайрингу, делая и без того нерадужную жизнь автосалонов совсем тоскливой. Финансисты берут аж 2% от суммы сделки. При этом надо понимать, что рентабельность автодилеров даже в лучшие годы составляла 3,8%−4%, а сейчас — не более 2,8%.
Во-вторых, в РОАД убеждены, что банки должны снижать ставки по автокредитам и вообще переориентироваться на них с потребительских займов, которые многие россияне берут для покупки машин. Это, в том числе, позволит клиенту при сложной финансовой ситуации без труда сдать кредитный автомобиль тому же дилеру и не раздувать финансовые пузыри.
В-третьих, по мнению членов Ассоциации, в России необходимо активно развивать лизинг. Например, в США на этот инструмент приходится до 30% автосделок. Причем большая часть из них — с физическими лицами. У нас же лизингом пользуется лишь 7—8% покупателей машин, и в основном только «юрики». Этот перекос, считают в РОАД, надо исправлять.
Наконец, учитывая дефицит новых автомобилей на рынке, нужно уделить особое внимание подержанным машинам. В частности, освободить автосалоны от двойного НДС, который сильно ограничивает дилерские маневры.
В качестве примера г-н Подщеколдин привел ситуацию с дешевыми авто во Владивостоке. Ретейлер может легко закупить там целую партию бюджетных машин, чтобы потом отправить их в Москву, но двойной НДС делает эту историю совсем не интересной. А работать с частниками — значит, подвергать себя и клиентов серьезным рискам. Правда, по словам нового президента РОАД, некоторые подвижки в этом направлении уже есть, и двойной НДС может быть отменен к концу 2023 года.
Что ж, посмотрим, как эти предложения, если они все же будут реализованы, скажутся в итоге на многострадальном отечественном авторынке.