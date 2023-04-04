Российские автодилеры знают, как резко снизить цены на новые машины

Г-н Подщеколдин напомнил присутствующим о требовании Президента России Владимира Путина сделать автомобили более доступными для граждан. Но как уже неоднократно писал портал «АвтоВзгляд», отечественное чиновничество во главе с Минпромторгом никаких действий в этом направлении фактически не предприняло. Если, конечно, не считать довольно убогую схему реанимации госпрограммы льготного автокредитования. У РОАД же есть более серьезные предложения.

Во-первых, дилеры считают необходимым обуздать жадность банков, которые наживаются на операциях по эквайрингу, делая и без того нерадужную жизнь автосалонов совсем тоскливой. Финансисты берут аж 2% от суммы сделки. При этом надо понимать, что рентабельность автодилеров даже в лучшие годы составляла 3,8%−4%, а сейчас — не более 2,8%.

Во-вторых, в РОАД убеждены, что банки должны снижать ставки по автокредитам и вообще переориентироваться на них с потребительских займов, которые многие россияне берут для покупки машин. Это, в том числе, позволит клиенту при сложной финансовой ситуации без труда сдать кредитный автомобиль тому же дилеру и не раздувать финансовые пузыри.