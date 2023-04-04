В России вот-вот резко подорожают автомобили

Можно сказать, что россияне становятся свидетелями повторения истории весны прошлого года на авторынке. С той лишь разницей, что на нем стало гораздо больше «китайцев» и машин, ввезенных в страну по параллельному импорту, а также с помощью «серых» схем. Ну и подержанных ТС из-за рубежа стало предлагаться значительно больше. А новым «европейцам», «японцам» и «корейцам» в России сейчас впору присваивать звание «исчезающий вид».
Но это не главное в текущей ситуации. Ее фундаментальное совпадение с годом предыдущим связано с курсом российской валюты. Биржевая цена доллара сейчас вплотную подошла к отметке 80 рублей, евро — к 88 рублям, а юань того и гляди перевалит уровень в 12 рублей. Такие курсы означают, что все-все закупаемое компаниями-импортерами за границей подорожает. Это касается в том числе и машин, и запчастей, и автокомпонентов, которые идут на сборочные линии АВТОВАЗа и УАЗа.
Поэтому не удивляйтесь, когда вскоре услышите об очередном повышении цен на LADA, а не только на импортируемых в страну «китайцев» и «иранцев». Почему так происходит, в общем-то понятно. Российские нефть и газ подешевели в условиях падения мировых цен на углеводороды и «благодаря» санкционной деятельности стран Запада.
Соответственно, к нам в страну поступает все меньше валюты от экспорта. Но при этом отечественная логистика и импортеры налаживают все новые каналы поставок на российский рынок всего и вся из-за рубежа. Закупаются они «там» за доллары и евро, приобретенные в нашей стране за рубли. То есть приток валюты в Россию уменьшается, а отток ее наоборот растет.
Уравновесить эти две «трубы» может либо падение курса рубля, либо мощный вброс долларов-евро из запасов Центробанка России на биржу. На последнее надежд мало. Потому что и нашим властям, и крупнейшим промышленникам-экспортерам полудохлый рубль очень выгоден. Ведь пока он слаб, даже если в валютном исчислении доходы не растут, в рублевом прибыль так и прет вверх.
И ничего, что российские дензнаки при этом незаметно превращаются в бесполезные «фантики». Главное, что компании-экспортеры получают при этом больше рублевой прибыли, а власти имеют возможность рапортовать об успешной наполняемости бюджета. Рядовой же россиянин в итоге лишается возможности приобрести что-нибудь импортное. Но кого это волнует: пусть радуется тому, что сумел скопить денег на LADA Granta, а не засматривается на сумасшедшие ценники в автосалонах китайских автобрендов.