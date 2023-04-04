В России вот-вот резко подорожают автомобили

Можно сказать, что россияне становятся свидетелями повторения истории весны прошлого года на авторынке. С той лишь разницей, что на нем стало гораздо больше «китайцев» и машин, ввезенных в страну по параллельному импорту, а также с помощью «серых» схем. Ну и подержанных ТС из-за рубежа стало предлагаться значительно больше. А новым «европейцам», «японцам» и «корейцам» в России сейчас впору присваивать звание «исчезающий вид».

Но это не главное в текущей ситуации. Ее фундаментальное совпадение с годом предыдущим связано с курсом российской валюты. Биржевая цена доллара сейчас вплотную подошла к отметке 80 рублей, евро — к 88 рублям, а юань того и гляди перевалит уровень в 12 рублей. Такие курсы означают, что все-все закупаемое компаниями-импортерами за границей подорожает. Это касается в том числе и машин, и запчастей, и автокомпонентов, которые идут на сборочные линии АВТОВАЗа и УАЗа.

Поэтому не удивляйтесь, когда вскоре услышите об очередном повышении цен на LADA, а не только на импортируемых в страну «китайцев» и «иранцев». Почему так происходит, в общем-то понятно. Российские нефть и газ подешевели в условиях падения мировых цен на углеводороды и «благодаря» санкционной деятельности стран Запада.