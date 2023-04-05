АВТОВАЗ отчитался о феерическом росте продаж

АВТОВАЗ оповестил мировое автосообщество о том, что за март 2023 года дилеры бренда LADA смогли в общей сложности продать 23 335 машин. Пресс-служба автопроизводителя подчеркивает, что это почти на 90% больше, чем за первый месяц весны года 2022-го, когда продажи автомобилей отечественного бренда рухнули.

Суммарная реализация автомобилей марки за первый квартал текущего года показала рост на 21,9% (64 240 единицы) по сравнению с показателями года предыдущего. Статистика продаж машин АВТОВАЗа по моделям выглядит еще более любопытно. В марте 2023-го отечественные покупатели приобрели 16 254 LADA Granta. Это на 373,5% больше чем в провальном марте 2022-го. Для LADA Niva Legend аналогичный показатель составил 212,1%, что соответствует 2703 реализованным внедорожникам. На таком фоне прирост в 83,1% в реализации LADA Niva Travel (3721 купленный за март 2023-го вездеход) выглядит чем-то вроде детского лепета.

Если квартальный уровень продаж автомобилей LADA сохранится и в последующие месяцы, количество реализованных за 2023 год машин бренда не превысит 260 000 единиц. При этом, напомним, что глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявлял о планах предприятия выпустить в 2023 году 400 000 авто.