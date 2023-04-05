Volkswagen отзывает почти 150 000 автомобилей из-за риска травмирования пассажиров

По информации Reuters, отзыв пока распространяется лишь на потребителей североамериканского рынка, а речь идет о большом кроссовере Volkswagen Atlas. У нас семиместная модель известна под именем Teramont. Под сервисную акцию попали автомобили, сошедшие с конвейера в период с 2018-го по 2021 год.

Представители немецкой компании уже заявили, что разбираются над устранением неисправности, но полностью нивелировать неполадку им пока так и не удалось. Поэтому лучший способ избежать травм — не ездить на переднем кресле. По крайней мере, именно это порекомендовали потребителям в представительстве Volkswagen.

Вероятно, владельцы пресловутых кроссоверов сейчас забросают немцев судебными исками, требуя возмещение морального ущерба за то, что пассажиры в ходе эксплуатации подвергали себя риску умереть или получить травмы.