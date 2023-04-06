Авторынок продолжает падать, а «китайцы» — нападать

Согласно статистике аналитического агентства «Автостат», LADA закрыла месяц с долей в 35%, реализовав 24 252 новые легковушки. Второе место досталось китайской Chery, чьи продажи, впрочем, проигрывают вазовским втрое. Замкнул тройку лидеров не менее китайский Haval, передавший клиентам почти 7000 машин.

Четвертую и пятую позиции заняли Geely с показателем в 5257 проданных автомобилей и Exeed, реализовавший чуть больше 3350 единиц. И только на шестом месте оказалась первая не китайская марка, коей стала Kia из Страны утренней свежести. Владельцами корейских моделей в марте стали 3366 человек. Следом за Kia идет братский Hyundai с результатом 2864 проданных авто.

А дальше — снова китайцы, причем бренд, появившийся на нашем рынке лишь осенью 2022 года. Речь, как вы уже, наверное, поняли, о марке Omoda, сумевшей за столь короткое время попасть в ТОП−10 самых популярных в России автостроителей. Автомобили компании разошлись тиражом в 2395 экземпляров.

Девятое место заполучила продукция японской Toyota, нашедшая 1942 новых владельцев, а венчает десятку наиболее востребованных авто марка Changan, опять же из Поднебесной. Дилерам удалось распродать 1030 машин этого китайского бренда.

Стоит добавить, что все без исключения производители из КНР продемонстрировали положительную динамику, и больше всех из ТОП−10 — Geely, чьи объемы продаж выросли на 230%. А вот японцы с корейцами — наоборот, показали падение. Причем двукратное. Похоже, еще чуть-чуть, и они исчезнут из рейтингов вовсе. Как, собственно, и с рынка. Помянем…