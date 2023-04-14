На калининградском «Автоторе» началась сборка кроссоверов китайской марки SWM

На мощностях «Автотора» стартовала сборка трех кроссоверов бренда SWM, принадлежащего китайской компании Shineray Group. С конвейера будут сходить три модели: SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro.

SWM G01 — машина с габаритами 4610х1855х1725 мм и колесной базой 2750 мм, вооруженная 1,5-литровым 156-сильным бензиновым турбомотором. Привод — исключительно передний. Трансмиссия — либо 6-ступенчатая МКП, либо вариатор. Модель SWM G01F отличается от SWM G01 лишь «спортивным» обвесом. С технической точки зрения машины идентичны. Кроссовер впервые представили публике в 2018 году.

Третья модель SWM, выпускаемая теперь на «Автоторе» — G05 PRO — более молода. Ее вывели в свет в 2022 году. Габариты G05 PRO близки к размерностям «коллег» по отверточной сборке: 4605х1815х1810 мм, колесная база — 2780 мм. Это позволяет официальным представителям «Атотора» называть SWM G01 «среднеразмерным кроссовером», а SWM G05 Pro — аж «полноразмерным».

В дополнение скажем, что двигатель у G05 Pro точно такой же как и у G01 — полуторалитровый 156-сильный. Трансмиссия у кроссовера тоже исключительно переднеприводная. Помимо «механики», покупатель SWM G05 Pro может получить 7-ступенчатый «робот».

Напомним, что ранее стало известно о выпуске на «Автоторе» китайских седанов Kaiyi E5 (ранее известных как Chery Arrizo 7) и BAIC U5 Plus, а также кроссовера BAIC X35.