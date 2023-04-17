В Россию приехал «инопланетный» кроссовер Avatr II

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в ГК «Авилон», первая партия автомобилей уже доставлена в дилерские центры. Электрокроссовер представлен в нескольких комплектациях, самая дешевая из которых обойдется в 8 103 270 рублей. Без малого 635 000 составит доплата за авто в максимальном оснащении.

Кроссовер Avatr II может похвастать не только наппой с алькантарой и встроенным мини-баром в салоне, но и креслами с точечным массажем, тремя огромными мониторами в передней панели, а также системой автономного управления, построенной вокруг россыпи лидаров, камер и сенсоров.

В движение кроссовер приводится 578-сильной электрической установкой, позволяющей достигать электрокару пиковых 200 км/ч. Дальность хода составляет 555 километров. Привод — полный.

Кстати сказать, Avatr — это новинка уже известного россиянам китайского бренда Changan, который вывел модель в отдельную премиальную линейку EV. Надо же кому-то составить конкуренцию неприлично люксовой продукции не менее китайского Hongqi.