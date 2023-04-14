Самые «злые» энергопотребители в авто, неожиданно быстро сажающие АКБ

С наступлением тепла возрастают риски столкнуться с севшим аккумулятором в авто не меньше, чем зимой. А все потому, что с потеплением усиливаются разрушительные процессы в батарее — вода из электролита испаряется, пластины — оголяются и портятся от концентрации кислоты, а пусковой ток — падает. Поэтому нагружать АКБ крайне не рекомендуется. Что обязательно следует контролировать в машине, дабы не столкнуться с ее нежеланием запустить мотор?
Прежде всего, не стоит фанатично использовать систему кондиционирования, ибо климатическая установка — это замкнутая герметичная конструкция с фреоном и компрессорным маслом, а для успешной ее работы вентилятору требуется от 80 до 600 Вт. Поэтому старайтесь поменьше «юзать» кондиционер на холостом ходу, особенно если не планируете при этом куда-то ехать.
Кстати, вентиляция и обогрев кресел тоже «сжирают» — дай Боже! Функции, столь любимые российскими автомобилистами, потребляют не менее 240 Вт. Поэтому специалисты тоже рекомендуют прибегать к их активации лишь точечно, а не использовать в перманентном режиме.
Вы удивитесь, но даже обогрев заднего стекла в автомобиле обладает весьма солидными мощностными характеристиками — 120 Вт. А значит постоянно «растапливать» запотевшее окошко на корме транспортного средства определенно не стоит. Не зря же некоторые водители помогают салону избавиться от «потливости» путем частичного открытия боковых «ставней».
Кстати, еще больше — 150 Вт — отбирают электрические стеклоподъемники, которыми мы интенсивно пользуемся в теплое время года. Знайте: поднимать и опускать стекла в салоне лучше при заведенном двигателе. В противном случае, в совокупности с работой прочих энергопотребителей они могут быстро «осушить» емкость аккумуляторного накопителя.
Но, пожалуй, самым злокозненным узлом в автомобиле, без которого не тронуться с места, является генератор. Именно он раскручивает коленвал до нужной частоты вращения, столь нужной для пуска движка, расходуя при этом от 800 до 3000 Вт. А потому, когда другие системы уже потрудились над «обнулением» уровня заряда батареи, стертер может и не откликнуться на запросы водителя. В подобном случае, машину придется «оживлять» с помощью троса или с толкача.