Самые «злые» энергопотребители в авто, неожиданно быстро сажающие АКБ

С наступлением тепла возрастают риски столкнуться с севшим аккумулятором в авто не меньше, чем зимой. А все потому, что с потеплением усиливаются разрушительные процессы в батарее — вода из электролита испаряется, пластины — оголяются и портятся от концентрации кислоты, а пусковой ток — падает. Поэтому нагружать АКБ крайне не рекомендуется. Что обязательно следует контролировать в машине, дабы не столкнуться с ее нежеланием запустить мотор?

Прежде всего, не стоит фанатично использовать систему кондиционирования, ибо климатическая установка — это замкнутая герметичная конструкция с фреоном и компрессорным маслом, а для успешной ее работы вентилятору требуется от 80 до 600 Вт. Поэтому старайтесь поменьше «юзать» кондиционер на холостом ходу, особенно если не планируете при этом куда-то ехать.

Кстати, вентиляция и обогрев кресел тоже «сжирают» — дай Боже! Функции, столь любимые российскими автомобилистами, потребляют не менее 240 Вт. Поэтому специалисты тоже рекомендуют прибегать к их активации лишь точечно, а не использовать в перманентном режиме.