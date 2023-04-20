Как дилеры накручивают цены на внедорожник LADA Niva Bronto

Как выяснили наши коллеги из Quto, дилеры просят за LADA Niva Bronto в стартовом исполнении Luxe не менее 1 210 000 рублей. Такой ценник висит на внедорожниках в шоу-румах во Владимире, Ульяновске, Чебоксарах и Санкт-Петербурге. А вот старшую версию Prestige взять по рекомендованной розничной цене, то есть без каких-либо накруток, вполне реально: по крайней мере, в Брянске, Самаре и Ярославле.

Впрочем, в продаже можно отыскать и более дорогие варианты. Например, дилеры в Казани, Саратове, Туле и Вологде предлагают LADA Niva Bronto с дополнительными опциями за 1,4 млн. целковых. А в Нижнем Новгороде — почти за 1,5 млн. Это один из самых «богатых» внедорожников в дилерской продаже на сегодняшний день.

Напомним, что главные отличия Niva Bronto от обычной Niva Legend — это самоблокирующиеся винтовые дифференциалы в обоих мостах, увеличенное до 4,1 передаточное число главной пары, клиренс в 240 мм, усиленная задняя ось и модернизированные амортизаторы. Под капотом «экстремального» вездехода — 1,7-литровый бензиновый мотор мощностью 83 л. с. и 129 Нм крутящего момента.