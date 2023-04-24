Ford снимает с конвейера Mustang шестого поколения

Шестое поколение «скакуна» появилось в декабре 2013 года, а его серийное производство началось в 2014-м. Именно в этой версии модель стала глобальной: ее даже собирались официально поставлять в Россию, но планам не суждено было сбыться. Сейчас у нас можно встретить экземпляры, ввезенные по параллельному импорту. Цены на масл-кары с пробегом около 8000 км стартуют от 6 000 000 рублей. При этом если на одометре значится около 60 000 км, прайс падает до 3 000 000 рублей.

Интересно, что популярность авто на домашнем рынке стабильно снижается с 2016 года. В последнее время фордовскую легенду обгоняет купе Dodge Challenger, и смены тренда не предвидится.

На этом кислом фоне на заводе во Флэт-Роке (штат Мичиган) начинают налаживать оборудование для сборки седьмого поколения модели. Свежий Mustang располагает 2,3-литровой «четверкой» и пятилитровым V8. Маркетологи называют их абсолютно новыми, но блогеры выяснили, что это все же старые агрегаты, хотя и доработанные. А судя по тому, что положение авто даже в США неважное, предположим, что через пару лет «лошадь» окончательно «пристрелят», то есть снимут с производства.