Китайская марка Dayun представляет в России три новинки

Премьера трех новых тягачей состоится в рамках международной выставки коммерческих автомобилей Comtrans−2023 в Москве 5 сентября. Азиаты анонсировали модели Dayun V9 4X2 X4181, 6X4 X4251 и X4251 AIR. Автомобили оборудованы шестицилиндровыми дизельными агрегатами Weichai WP12.460E50 с топливной системой Common Rail, четырьмя клапанами на цилиндр, промежуточным охлаждением и турбонаддувом.

Специально для нашего рынка машины прошли ряд комплексных испытаний в различных дорожных и климатических условиях. Кроме того, для эксплуатации в России были отдельно адаптированы узлы, агрегаты, электроника и прочие системы в авто. К примеру, интерфейс органов управления полностью русифицирован, чего, к слову, до сих пор не добились некоторые «китайцы», уже не первый год работающие в нашей стране.

Что касается безопасности, то автомобили оснащены целым спектром всевозможных систем, включая курсовую стабилизацию, антиблокировочную систему тормозов с распределением тормозных усилий, а также функции удержания авто в полосе следования и предупреждения о столкновении. Впрочем, это далеко не весь перечень опциональных возможностей Dayun, но подробности о них будут обнародованы в ходе дебюта на грузовом автосалоне. Интересно, а что же представит потребителям отечественный КамАЗ?