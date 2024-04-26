В начале апреля появилась информация, что ФГУП «НАМИ» используют «Весту» в качестве платформы для тестов разработок в области беспилотного вождения. И вот президент АВТОВАЗа Максим Соколов подтвердил, что эти исследования ведутся с прицелом на возможное внедрение новых технологий в серийные машины.

— Мы работаем над этим — как совместно с НАМИ, так и обсуждаем, прорабатываем эти вопросы с другими компаниями. Хотя, конечно, НАМИ наш акционер и мы ориентированы в первую очередь на внутригрупповую работу. Эти планы коррелируется с нашими планами создания автомобилей более высоких классов: C, D, может быть, даже выше. Где элементы системы ADAS применяются и имеют экономическую окупаемость, эффективность, — приводит РИА Новости заявление главы российского автопроизводителя.

С учетом того, что в стратегии развития АВТОВАЗа до 2030 года предусмотрено создание моделей новых для марки классов, то эти более крупные и более дороги автомобили должны получить если не полноценный автопилот, то продвинутые ассистенты водителя точно. Правда, пока никаких даже ориентировочных сроков появления этих машин не обозначено.