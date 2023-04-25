Оmoda и Jaecoo анонсировали семь новых моделей

Представители марок Omoda и Jaecoo в ходе пресс-конференции на Шанхайском автосалоне заявили, что к 2030 году рыночная доля брендов на мировом рынке составит 10%. Не в последнюю очередь благодаря выводу новых моделей, в том числе на альтернативных видах топлива. Кроме того, интеллектуальные автомобили, как их называют сами китайцы, получат возможность персонализации под отдельно взятого клиента.

В ближайшей перспективе — семь новых моделей, а также презентация 15 «уникальных энергетических технологий, направленных на заботу об окружающей среде и призванных сделать путешествия на автомобилях максимально комфортными и безопасными». Правда, все подробности пока держатся в строжайшем секрете.

За счет грядущих премьер Omoda и Jaecoo планируют усилить свои позиции на международном рынке и войти в ТОП−10 самых продаваемых автомобильных брендов на планете. Амбициозно, но в успехе мы нисколько не сомневаемся.

Кстати сказать, нашу страну китайцы засыплют новинками уже до конца 2023 года: как рассказал порталу «АвтоВзгляд» глава Omoda в России Виктор Нащанский, потребителей ждут пять новых моделей, включая кроссоверы от Jaecoo. С полным списком грядущих автомобилей и датами их старта продаж можно ознакомиться здесь.