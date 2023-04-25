В Россию пришел первый китайский автомобильный дилер

Один из топ-менеджеров компании рассказал, что сейчас ряд азиатских автопроизводителей, которые продают свои машины в Европе и США, боятся попасть там под вторичные санкции за поставку машин в Россию. Поэтому сами этим не занимаются, из-за риска различных штрафов и блокировок.

Однако процесс идет через китайские фирмы с экспортными лицензиями. С их помощью оформляют вывоз автомобилей из Китая. После «железных коней» продают российским фирмам, которые и ввозят их по схеме параллельного импорта. Meilin Auto же сама станет осуществлять всю цепочку поставок в РФ. То есть так уменьшается количество посредников. Значит можно ждать, что отдельные модели станут чуть дешевле.

Как сообщает портал Autonews.ru, Meilin Auto планирует ввозить автомобили брендов Voyah, Hongqi и Li Auto. Кроме того, китайцы готовы организовать доставку европейских и американских моделей под заказ. Речь идет об электрокарах Volkswagen, Cadillac и Tesla. То есть упор делается не на доступные иномарки, а на дорогие. Это и понятно, ведь прибыль от таких сделок выше.