В Россию пришел первый китайский автомобильный дилер

Фото производителя
В нашей стране начала работу компания Meilin Auto. Это филиал одной из китайских корпораций, которая обладает так называемой экспортной лицензией. Коммерсанты намерены поставлять автомобили из Поднебесной по параллельному импорту.
Виктор Васильев

Один из топ-менеджеров компании рассказал, что сейчас ряд азиатских автопроизводителей, которые продают свои машины в Европе и США, боятся попасть там под вторичные санкции за поставку машин в Россию. Поэтому сами этим не занимаются, из-за риска различных штрафов и блокировок.

Однако процесс идет через китайские фирмы с экспортными лицензиями. С их помощью оформляют вывоз автомобилей из Китая. После «железных коней» продают российским фирмам, которые и ввозят их по схеме параллельного импорта. Meilin Auto же сама станет осуществлять всю цепочку поставок в РФ. То есть так уменьшается количество посредников. Значит можно ждать, что отдельные модели станут чуть дешевле.

Как сообщает портал Autonews.ru, Meilin Auto планирует ввозить автомобили брендов Voyah, Hongqi и Li Auto. Кроме того, китайцы готовы организовать доставку европейских и американских моделей под заказ. Речь идет об электрокарах Volkswagen, Cadillac и Tesla. То есть упор делается не на доступные иномарки, а на дорогие. Это и понятно, ведь прибыль от таких сделок выше.

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25 апреля 2023
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