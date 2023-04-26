В АВТОВАЗе подтвердили, что новые автомобили LADA подорожают с 1 мая

Топ-менеджер заявил, что цены подрастут в среднем на два процента, а это меньше показателей инфляции. Кстати, это будет уже вторая корректировка прайсов за весну: с 1 марта тольяттинские автомобили также прибавили около двух процентов.

Г-н Соколов объяснил, что на рост стоимости влияет не только обесценивание национальной валюты. В рамках достижения «технологического суверенитета» АВТОВАЗ замещает различные компоненты, которые раньше поставляли глобальные производители, прекратившие с российскими компаниями сотрудничество. А это тоже сказывается, разумеется, на прайсах.

Глава АВТОВАЗа не уточнил, какие именно модели подорожают. Тем не менее, ориентируясь на информацию, которая появилась в Сети ранее, можно предположить, что это коснется LADA Granta и Niva Travel. Auto.ru передает: стоимость машин прибавит от 14 000 до 39 000 рублей, а это больше двух процентов…