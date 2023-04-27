Changan вывел в свет свой кроссовер CS75 Plus третьего поколения

Кузов нового Changan CS75 Plus слегка «распух» по сравнению со своим предшественником второго поколения. Колесная база увеличилась на 10 мм и теперь равна 2710 мм. Внешние габариты теперь составляют 4700х1865х1710 мм. Модель комплектуется двумя вариантами бензиновых турбомоторов: 1,5-литровым мощностью 187 л. с. и 2-литровым, выдающим 232 л. с. Оба агрегата работают в паре с 8-ступенчатым «автоматом».

Ранее сообщалось о возможности комплектации авто гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки. Она состоит из 1,5-литрового ДВС мощностью 122 л. с. и 150-сильного электромотора.

Салон кроссовера Changan CS75 Plus третьего поколения оснащен двумя 12,3-дюймовыми экранами — приборная панель и «мультимедийка». Электронная система умеет распознавать лица и управляется жестами. Есть адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о выходе из полосы и предупреждения о сближении с впереди или позади идущим автомобилем, камеры кругового обзора. О ценах Changan CS75 Plus пока ничего официально не известно.