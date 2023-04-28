Новая LADA Granta замечена на тестах

Фото: Avtograd News
В Сети появились изображения прототипов так называемой новой "Гранты' или проекта Granta XJO. Испытатели уже вывели машины на заводской полигон. Ожидается, что серийная версия модели появится не ранее 2024 года.
Виктор Васильев

Фотографии, которые предположительно сделаны на территории АВТОВАЗа, публикует сообщество Avtograd News в соцсети «ВКонтакте». Пока кузова двух автомобилей полностью покрыты камуфляжной пленкой, так что о дизайне можно лишь гадать.

Однако по выштамповке на переднем крыле и двери предположим, что заводчане не отказались от фирменного X-дизайна, предложенного еще Стивом Маттином. А решетка радиатора и головная оптика очень похожи на те, что получил новейший седан Dacia Logan.

Отметим, что, по слухам, новая «Гранта» базируется на платформе CMF-B, которую АВТОВАЗ может использовать в рамках соглашения с Renault. Раз так, то определенное сходство с «Логаном» действительно будет. Хотя официальных подтверждений этому нет.

Напомним, в декабре 2022 года глава автогиганта Максим Соколов говорил, что модель получит современные опции, но при этом сохранит доступность. Выпускать LADA Granta 2 планируют в двух типах кузова — седан и универсал. У второй версии будет и «внедорожный» вариант.

АВТОВАЗ, Тольятти, новинки рынка, производство, новая модель
28 апреля 2023
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