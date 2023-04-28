Новая LADA Granta замечена на тестах

Фотографии, которые предположительно сделаны на территории АВТОВАЗа, публикует сообщество Avtograd News в соцсети «ВКонтакте». Пока кузова двух автомобилей полностью покрыты камуфляжной пленкой, так что о дизайне можно лишь гадать.

Однако по выштамповке на переднем крыле и двери предположим, что заводчане не отказались от фирменного X-дизайна, предложенного еще Стивом Маттином. А решетка радиатора и головная оптика очень похожи на те, что получил новейший седан Dacia Logan.

Отметим, что, по слухам, новая «Гранта» базируется на платформе CMF-B, которую АВТОВАЗ может использовать в рамках соглашения с Renault. Раз так, то определенное сходство с «Логаном» действительно будет. Хотя официальных подтверждений этому нет.

Напомним, в декабре 2022 года глава автогиганта Максим Соколов говорил, что модель получит современные опции, но при этом сохранит доступность. Выпускать LADA Granta 2 планируют в двух типах кузова — седан и универсал. У второй версии будет и «внедорожный» вариант.