Объявлены российские спецификации нового седана Voyah Passion

Электрический седан с габаритами 5088х1970х1505 мм и колесной базой в 3000 мм получил полный привод, пневмоподвеску и электрическую силовую установку мощностью 510 л. с. (730 Нм тяги), благодаря чему первую «сотню» с места авто разменивает за 3,8 секунды, а его максимальная скорость достигает 210 км/ч.

В России Voyah Passion будет представлен в двух модификациях: с батареей емкостью 82 кВтч, позволяющей электрокару без дополнительной зарядки преодолевать расстояние в 483 км, а также с аккумулятором на 109 кВтч и увеличенным до 608 км запасом хода. В режиме быстрой зарядки батарея пополняется до 80% всего за 30 минут, а при использовании медленной зарядки постоянным током — за 5,2 часа.

В передней панели установлен 1,4-метровый тройной «парящий» сенсорный дисплей — такого ранее еще никто не предлагал! Всего же в салоне — пять дисплеев, а для пассажиров второго ряда предусмотрена отдельная 7-дюймовая панель управления. Диван располагает функциями массажа, обогрева и вентиляции, а также удобной подставкой для ног с электроприводом и памятью настроек.

Стоит добавить, что при проектировании модели было задействовано около трех десятков новейших технологий. В частности, скрытые дефлекторы вентиляции с электроприводом, проекционный дисплей с дополненной реальностью, универсальная система защиты аккумуляторной батареи и многие другие. Цены на новинку будут объявлены ближе к старту продаж. Впрочем, предварительный заказы на люксовый электроседан уже принимаются.