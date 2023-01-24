Как избежать аварии, обманув систему ABS

Зима — веселое время. Под колесами — голый лед или укатанный снег, а автомобиль, благодаря ассистентам активной безопасности, старательно пытается создать у нас впечатление, что все хорошо. Он ускоряется, поворачивает и даже эффективно тормозит, подчиняясь командам водителя. Правда, это заслуга электронных помощников, которые создают у нас иллюзию контроля над ситуацией. Но это совсем не так.

Например, если нам нужно резко остановиться, мы мощно и быстро бьем по педали тормоза, ожидая от машины адекватного замедления. И оно, на самом деле, будет. Причем независимо от того, каким уровнем мастерства вы обладаете. Главное, чтобы нажатие на педаль было мощным. Это заблокирует колеса авто, в результате чего в работу вступит система ABS, которая обеспечит наиболее эффективное замедление.

Признак ее работы — появление вибрации на педали тормоза, сопровождающееся характерным потрескиванием. Однако оно происходит не на всем протяжении тормозного пути. Почему? Давайте разбираться. Но для начала проведем смелый научный эксперимент. Скажем, на льду и в безопасном месте разгонитесь до скорости пешехода и резко нажмите на педаль тормоза. Не замечаете ничего странного? Все правильно: ABS не работает. Вибраций на педали нет, а автомобиль с заблокированными колесами скользит вперед, замедляясь очень неэффективно.