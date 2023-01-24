Как избежать аварии, обманув систему ABS

Зима — веселое время. Под колесами — голый лед или укатанный снег, а автомобиль, благодаря ассистентам активной безопасности, старательно пытается создать у нас впечатление, что все хорошо. Он ускоряется, поворачивает и даже эффективно тормозит, подчиняясь командам водителя. Правда, это заслуга электронных помощников, которые создают у нас иллюзию контроля над ситуацией. Но это совсем не так.
Например, если нам нужно резко остановиться, мы мощно и быстро бьем по педали тормоза, ожидая от машины адекватного замедления. И оно, на самом деле, будет. Причем независимо от того, каким уровнем мастерства вы обладаете. Главное, чтобы нажатие на педаль было мощным. Это заблокирует колеса авто, в результате чего в работу вступит система ABS, которая обеспечит наиболее эффективное замедление.
Признак ее работы — появление вибрации на педали тормоза, сопровождающееся характерным потрескиванием. Однако оно происходит не на всем протяжении тормозного пути. Почему? Давайте разбираться. Но для начала проведем смелый научный эксперимент. Скажем, на льду и в безопасном месте разгонитесь до скорости пешехода и резко нажмите на педаль тормоза. Не замечаете ничего странного? Все правильно: ABS не работает. Вибраций на педали нет, а автомобиль с заблокированными колесами скользит вперед, замедляясь очень неэффективно.
Почему же электронный помощник не активировался? Ответ прост. На минимальных скоростях датчик системы ABS, расположенный на колесе, не в состоянии эффективно определить факт его вращения или блокировки, что связано с техническими особенностями его реализации. Поэтому программа управления системой ABS просто ее отключает, чтобы не отвечать за последствия некорректной работы. И это очень плохо, ведь в финальной фазе торможения резко падает динамика замедления.
А мы с вами знаем, что, в случае экстренного торможения большая часть аварий происходит именно тогда, когда автомобиль уже снизил скорость до минимума. Можно ли что-то с этим сделать? Конечно. Портал «АвтоВзгляд» делиться секретной техникой сокращения длины тормозного пути.
Как мы уже говорили выше, ABS вполне эффективно справляется с замедлением т/с в зимних условиях на высокой скорости. Так почему же не попробовать самостоятельно сымитировать ее работу на низкой? Поскольку ABS занимается тем, что при блокировке колеса кратковременно снижает давление в тормозном механизме, то и мы можем сделать то же самое.
Для этого, после снижения скорости до величины, при которой вы чувствуете блокировку колес, а ABS выключается, самостоятельно переходим в так называемый импульсный режим торможения. Он подразумевает, что мы должны полностью отпустить педаль тормоза, добившись того, чтобы колеса авто разблокировались. После чего мощно бьем по педали, вызывая их блокировку. Этот набор действий мы будем считать одним импульсом.
Для эффективного замедления авто на малой скорости количество таких импульсов должно составлять около 4-х в секунду. Причем мы стараемся сохранять такой режим торможения вплоть до полной остановки. И как показывает практика, в результате подобных действий существенно повышается эффективность замедления машины, а значит и ваша безопасность.
Кстати, и тренировать такой режим торможения можно самостоятельно. Например, на стоянке с выключенной передаче быстро и сильно начинаем бить по педали тормоза. Но не стоит тратить на этот режим больше 10 секунд, поскольку при его длительном повторении учебный эффект будет снижаться.