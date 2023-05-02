Названы цены на гибридный Jetour Dasheng

В Китае стартовали продажи Jetour Dasheng в любопытной комплектации. Во-первых, эта машина, как и положено любой уважающей себя новинке местного рынка, подключаемый «гибрид». Во-вторых, энергетическая установка модели может служить электрогенератором для питания внешних потребителей энергии мощностью до 3 кВт. Таким образом этот кроссовер — еще и мобильная электростанция. Jetour Dasheng имеет габариты 4590x1900x1690 мм при колесной базе в 2720 мм.

Узнаваемость передней части кузова обеспечивают узкие горизонтальные фары, а также решетка радиатора с отсутствующей внешней рамкой и чешуйчатыми элементами. В задней части авто можно отметить Y-образные фонари, спойлер на крыше и четыре патрубка выхлопной системы.

Jetour Dasheng оснащен силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя. Суммарная мощность — 326 л. с., максимальный крутящий момент — 545 Нм. Емкость АКБ — 19,27 кВтч. На нем можно проехать до 80 км. Полный запас хода — 1000 км.

Интерьер «китайца» выполнен в минималистском стиле. Предлагается три цветовых решения салона: сине-белое, серо-белое и черно-красное. В стандартную комплектацию входят 15,6-дюймовый тачскрин на центральной консоли, 8-дюймовая ЖК-панель приборов и проекционный дисплей. Число физических кнопок сведено к минимуму. Автомобиль может быть оснащен системой помощи при вождении, включающей адаптивный круиз-контроль. Также доступны дистанционный запуск двигателя и бесключевой доступ.