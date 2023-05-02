Новый кроссовер Exeed RX уже в России

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Новейший кроссовер Exeed RX приступил к завершающим ездовым тестам на испытательном полигоне. По словам представителей премиальной китайской марки, «особое внимание уделено настройкам новой подвески с регулируемой жесткостью амортизаторов и эксплуатации автомобиля в сложных условиях».
Лика Затворная

Новый Exeed RX построен на архитектуре M3X 2.0: длина автомобиля составляет 4781 мм, а его колесная база — 2815 мм. Ожидается, что для российских потребителей 261-сильный бензиновый мотор «ослабят» до 249 антиналоговых «лошадок». Трансмиссия — полноприводная, преселективная.

Ноый SUV порадует несколькими вариантами исполнения. Топовый предложит функцию точечного массажа, ионизацию и ароматизацию воздуха в салоне, роскошную панорамную крышу с люком, интерактивную мудьтимедиа, а также систему кругового обзора, включая пространство под автомобилем.

Заказы на модель официальные дилеры Exeed в России начнут принимать ближе к лету. О ценах и комплектациях будет объявлено дополнительно.

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2 мая 2023
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