Представлена бюджетная версия нового Mercedes-Benz E-класса

Наши коллеги из Quto.ru поделились фантазиями на тему бюджетного «люкса», представив свое виденье базовой версии Mercedes-Benz E-класса для российского рынка. Никакого AMG-пакета и огромных «катков» — автомобиль «посажен» на 17-дюймовые колесные диски. И хорошо, что хотя бы легкосплавные.

Интерьер «преобразился» за счет упрощенных сидений, отделанных экокожей вторичного производства, мультимедийный комплекс лишился ряда современных опций, а центральная консоль — видеокамеры. Да и зачем переплачивать, если можно поставить в салон обычный видеорегистратор!

Что касается мотора, то 204-сильный стандартный вариант «опустили» до 199-ти антиналоговых «лошадей». Экономии бензина ради и бесшумного пуска для установлен 48-вольтовый стартер-генератор. А вот про фирменный полный привод 4MATIC придется забыть. Впрочем, зачем он «премиальным» таксистам, на которых преимущественно и рассчитана «облезлая» версия E-класса?