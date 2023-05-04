LADA Granta побила все рекорды продаж

В апреле тольяттинцам удалось реализовать 19 899 экземпляров LADA Granta. То есть по сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил невероятные 665,9%. А показатели марта семейство превзошло на 22,4%. Таким образом, основным локомотивом, который двигает и кормит отечественный автогигант, остается «Гранта». Однако безумный рост объясняется в том числе и эффектом низкой базы. Ведь в прошлом году конвейер пришлось останавливать из-за разрывов цепочек поставок и ухода западных поставщиков.

Кроме того, в апреле наши граждане приобрели 3891 LADA Niva Travel и 3391 внедорожник LADA Niva Legend. Что касается ближайших планов автозавода, то в мае ждем перезапуска Vesta NG, а в будущем надеемся увидеть Largus и Granta 2.