В Россию приехал новый гибридный кроссовер Skywell HT-i

Новый «поднебесный» кроссовер Skywell HT-i с габаритами 4720х1908х1701 мм и колесной базой в 2800 мм оснащен гибридной силовой установкой производства не менее китайской компании BYD. В ее основе лежит атмосферный 1,5-литровый бензиновый мотор с максимальной мощностью, равной 177 л. с. Свою первую сотню с места паркетник выдает за 7,9 секунды, а его предельная скорость ограничивается отметкой в 170 км/ч.

В зависимости от версии, емкость литий-ионной батареи варьируется от 21,7 до 32, 8кВтч. На одном электричестве кроссовер способен преодолеть немногим больше 80 километров. Максимальный же запас хода при пиковой зарядке аккумулятора и полностью заправленном топливном баке составляет 1267 километров. Расход 92-го бензина — 0,8 литра на 100 км.

Подробнее о комплектациях и ценах Skywell HT-i будет объявлено ближе к старту продаж.